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оккупанты такого не ожидали: стало известно о реальном положении дел на Курщине

Операция украинских военных на территории российского региона продолжает давать запланированные результаты

сегодня, 17:50
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Клименко Елена

Силы обороны Украины успешно переняли тактическую инициативу у российских окупантов на поле боя в Курской области РФ. Операции украинских военных на территории России продолжают добиваться запланированных результатов, сообщил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

оккупанты такого не ожидали: стало известно о реальном положении дел на Курщине

Курская область. Фото: УНН

По его словам, украинские силы активно продвигаются в районе поселка Теткино в Курщине, где войска РФ оказались в сложном положении, практически в изоляции.

По данным российской стороны, в регионе Теткино фактически заблокированы подразделения 56-го десантно-парашютного полка. Ротация личного состава, поставка боекомплектов или эвакуация раненых почти невозможны. Украинские Силы обороны, сконцентрировав оперативные резервы поближе к объектам местной инфраструктуры, начали постепенную зачистку этого населенного пункта, детализировал Снегирев.

Кроме того, аналитик сообщил о метких ударах украинских военных по объектам дислокации российских войск в городе Рыльск Курской области.

Уничтожение командного пункта российских оккупационных войск, а также успешная ликвидация современного Су-35 в воздушном пространстве над Курской областью являются значительными достижениями. Это демонстрирует рост возможностей украинской стороны как в обеспечении авиационного прикрытия своих подразделений, так и в осуществлении ракетно-бомбовых ударов по враждебным точкам дислокации и ликвидации авиационных подразделений ПКС РФ, подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что враг не сможет отвергнуть украинские силы из Курской области ни до 1 января, ни до инаугурации Дональда Трампа, отмечает военкор Богдан Мирошников. По его словам, дело в том, что Курская область теперь является отдельным театром боевых действий, влияющим на ход всей войны.



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