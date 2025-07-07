оккупанты такого не ожидали: названо направление, где армия РФ тотально захлебнулась

Первая волна штурма на запорожском направлении для российских войск оказалась неудачной – украинская оборона сумела сдержать враждебный напор. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире телеканала "Киев24".

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"Ситуация на фронте существенно отличается от той, которую рисует российская пропаганда. В частности, на Запорожье первый этап наступления противника провалился. Это не значит, что они полностью отказались от своих планов, но наши силы обороны дают достойный отпор. Если динамика сохранится, то летнее наступление на этом направлении будет сорвано", — отметил он.

Он также отметил, что из-за неудач на юге, противник постепенно опрокидывает свои подразделения из Запорожской области в Донецкую область, в частности в зону повышенного давления — на Новопавловское и Покровское направления.

"Россияне концентрируют силы в Донецкой области, и в ближайшие недели мы увидим рост интенсивности боев — особенно вблизи Временного Яра и Покровска", — подчеркнул он.

Впрочем, согласно обновленным данным аналитического проекта DeepState, оккупантам удалось продвинуться в некоторых точках — в частности, взяты под контроль населенные пункты Лобково (Запорожская область) и Поддубное (Донечество).

Также, по оценке Института изучения войны (ISW, США), в ближайшие месяцы РФ может попытаться оцепить город Покровск, используя давление с запада и штурмуя украинские оборонные рубежи в Донецкой области.

Ранее портал "Комментарии" уже писал, что российские оккупационные силы в рамках своей летней наступательной кампании пытаются захватить стратегически важные украинские города. Под прицелом – Славянск, Краматорск, Харьков и Сумы. О возможностях реализации этих планов рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман в эфире телеканала "Эспрессо".