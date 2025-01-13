Оккупанты стягивают «живую силу» с других участков фронта: куда перебрасывают штурмовиков

В оккупированном Мариуполе возобновился переброс "живой силы" в направление Розовско-Пологовской агломерации. Об этом сообщает советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко по информации Мариупольского сопротивления.

Перебрасывание техники оккупантов из РФ. Фото: Петр Андрющенко

"Преимущественно с Новоазовского направления по два-три грузовика, откровенно с других участков фронта. Не с обучения или ротации – по внешнему виду именно перед участками фронта. Мариупольско-Бердянская агломерация – остатки предыдущих "шторм V" после подготовки перебрасывают в сторону Волновахи (Курахово-Покровск). На их место начали завозить новых контрактников – стандартная замена", – пишет Андрющенко.

По его данным, значительно усилилось движение топливозаправщиков и грузовиков, перевозящих топливо в сторону Бердянска. Фиксируется использование гражданских (по виду) автоцистерн с военными водителями.

"Активизировались вертолеты по маршруту Таганрог-Мариуполь-Бердянск вдоль линии моря. Систематические пролеты в обе стороны. Систематически работают оба полигона (с. Бабах-Тарама и с. Сартана возле Мариуполя). В с. Урзуф россияне обустроили отдельно тыловую базу по обеспечению питания контрактников по приморской линии Мариупольского района, что указывает на расширение военных баз в с. Юрьевка, с. Урзуф, х. Бабах-Тарама, с. Куликово", – отмечает советник мэра Мариуполя.

По его словам, россияне производят смену личного состава набора декабря на личный состав января. С другой стороны, наблюдается определенное замедление в потенциальном накоплении резервов в Запорожье из-за нехватки личного состава и высокой интенсивности боевых действий в Донецкой области.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что агенты движения "АТЕШ" провели разведку военного аэродрома "Гвардейское" возле Симферополя, который оккупанты активно используют для базирования авиации и логистики в Крыму. В районе аэродрома партизаны зафиксировали значительное увеличение систем ПВО, обнаружив множество пусковых установок С-400 и радиолокационных станций.