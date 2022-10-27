Оккупанты стягивают свои силы на военные аэродромы Беларуси, – Генштаб

Российские захватчики стягивают свои силы на военные аэродромы Беларуси. Как передает издание "Комментарии", об этом во время брифинга рассказал замначальника Главного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Беларусь. Фото из открытых источников

"Генштаб отслеживает все действия РФ в Беларуси. Мы видим, что кроме военного аэродрома Забровка, противник пытается перебросить свои войска на другие аэродромы Беларуси, а также проводит активные мероприятия на ее полигонах, — заявил Громов.

В то же время он отметил, что в настоящее время формирование наступательной группировки с территории соседней республики не отслеживается, но угрозы есть и будут до того времени, пока враг не покинет территорию Беларуси и не прекратит тполномасштабное вторжение в Украину.

Алексей Громов добавил, что противник продолжает активно применять с направления Беларуси дроны-камикадзе. На этой неделе российские агрессоры запустили 10 дронов-шахедов с территории республики.

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