logo

BTC/USD

20575.92

ETH/USD

1549.19

LTC/USD

55.95

USD/UAH

39.50

EUR/UAH

39.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты стягивают свои силы на военные аэродромы Беларуси, – Генштаб
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты стягивают свои силы на военные аэродромы Беларуси, – Генштаб

Формирование наступательной группировки не зафиксировано, однако угроза наступления со стороны соседней республики остается

сегодня, 13:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватчики стягивают свои силы на военные аэродромы Беларуси. Как передает издание "Комментарии", об этом во время брифинга рассказал замначальника Главного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Оккупанты стягивают свои силы на военные аэродромы Беларуси, – Генштаб

Беларусь. Фото из открытых источников

"Генштаб отслеживает все действия РФ в Беларуси. Мы видим, что кроме военного аэродрома Забровка, противник пытается перебросить свои войска на другие аэродромы Беларуси, а также проводит активные мероприятия на ее полигонах, — заявил Громов.

В то же время он отметил, что в настоящее время формирование наступательной группировки с территории соседней республики не отслеживается, но угрозы есть и будут до того времени, пока враг не покинет территорию Беларуси и не прекратит тполномасштабное вторжение в Украину.                                            

Алексей Громов добавил, что противник продолжает активно применять с направления Беларуси дроны-камикадзе. На этой неделе российские агрессоры запустили 10 дронов-шахедов с территории республики.

Читайте также на портале "Комментарии" — новые заявления Путина об Украине: как их понимать – стоит ли на них реагировать Киеву и Западу.

Также издание "Комментарии" сообщало – известная российская телеведущая Ксения Собчак срочно уехала из страны после того, как силовики задержали в Москве ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего редактора журнала "Татлер" Ариана Романовского. Они, как и Собчак, подозреваются в вымогательстве в госкорпорации "Ростех". Эксперты проанализировали ситуацию вокруг Собчак специально для "Комментариев".




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!