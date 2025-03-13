logo

BTC/USD

84422.77

ETH/USD

1922.14

LTC/USD

91.32

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты стягивают на одно из направлений технику и живую силу, а обратно везут много раненых
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты стягивают на одно из направлений технику и живую силу, а обратно везут много раненых

Враг несет значительные потери, поэтому подкрепляет направления живой силой и техникой

13 марта 2025, 11:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Военные перемещения оккупантов в определенной степени активизировались. Основное направление снова – Бердянское. Россияне стягивают живую силу и боекомплекты. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, пишет портал "Комментарии".

Оккупанты стягивают на одно из направлений технику и живую силу, а обратно везут много раненых

Перебрасывание техники оккупантов в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

"Установлены единичные случаи перевозки танков, однако общее количество техники – единицы. Это не просто меньше прошлого. Это за четыре дня столько, сколько год назад было за день. А два года – за час", – отмечает Андрющенко.

По его словам, с Розовского направления системно поступает избитая бронетехника. На ММК им. Ильича для ремонта.

"Не много (но где ее много взять уже?) но системно.

— военный госпиталь в Кальмиусском районе забит полностью. Уже установили в палатах двухъярусные койки из-за нехватки места. Преимущественно – тяжелые ", – добавляет Андрющенко.

Оккупанты стягивают на одно из направлений технику и живую силу, а обратно везут много раненых - фото 2
Оккупанты стягивают на одно из направлений технику и живую силу, а обратно везут много раненых - фото 3

Напомним, портал "Комментарии" писал , что военные перемещения продолжаются россиянами на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Во-первых – появились новокотрактники. Начали поставки в лагеря, поэтому достаточно активное движение из России в Мариупольско-Бердянскую агломерацию. Не менее 12 грузовиков набитых потенциальным упаковочным средством "штурмовик" прибыли. Полигоны пока не в той активности, как месяц назад".

Также по его данным, изменилось направление военных перемещений.

"Во-вторых — все поехало в обратную сторону. Снова — Новоазовское направление через Мариупольское-Бердянское направление. Там частично дробится на Токмак и на Приморск. Большие грузовики и большие топливоцистерны. За вчера не менее двух колонн по 7-12 автомобилей", — отмечает руководитель Центра.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости