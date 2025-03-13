Оккупанты стягивают на одно из направлений технику и живую силу, а обратно везут много раненых

Военные перемещения оккупантов в определенной степени активизировались. Основное направление снова – Бердянское. Россияне стягивают живую силу и боекомплекты. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, пишет портал "Комментарии".

Перебрасывание техники оккупантов в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

" Установлены единичные случаи перевозки танков, однако общее количество техники – единицы. Это не просто меньше прошлого. Это за четыре дня столько, сколько год назад было за день. А два года – за час ", – отмечает Андрющенко.

По его словам, с Розовского направления системно поступает избитая бронетехника. На ММК им. Ильича для ремонта.

"Не много (но где ее много взять уже?) но системно. — военный госпиталь в Кальмиусском районе забит полностью. Уже установили в палатах двухъярусные койки из-за нехватки места. Преимущественно – тяжелые ", – добавляет Андрющенко.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что военные перемещения продолжаются россиянами на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

"Во-первых – появились новокотрактники. Начали поставки в лагеря, поэтому достаточно активное движение из России в Мариупольско-Бердянскую агломерацию. Не менее 12 грузовиков набитых потенциальным упаковочным средством "штурмовик" прибыли. Полигоны пока не в той активности, как месяц назад".

Также по его данным, изменилось направление военных перемещений.

"Во-вторых — все поехало в обратную сторону. Снова — Новоазовское направление через Мариупольское-Бердянское направление. Там частично дробится на Токмак и на Приморск. Большие грузовики и большие топливоцистерны. За вчера не менее двух колонн по 7-12 автомобилей", — отмечает руководитель Центра.