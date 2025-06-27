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Оккупанты стягивают большое количество техники на фронт: на каком направлении усиливаются

Россияне массово стягивают военную технику через Мариуполь

27 июня 2025, 08:38
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Недилько Ксения

Вчера зафиксировано большое передвижение врага через Мариуполь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Оккупанты стягивают большое количество техники на фронт: на каком направлении усиливаются

Перебрасывание техники оккупантов в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

"По направлению Ростов-Новоазовск-Мариуполь-Пологовское / Бердянское направление. Около 7 платформ с бронетехникой, включая танки. Более 40 грузовиков с живой силой и БК.

По направлению Крым/Херсон – Мариуполь – Новоазовск – Таганрог / Ростов – Сумы (?) колонна более 20 грузовиков с живой силой, около 5 тягачей с бронетехникой класса БМП/БМД", – отмечает Андрющенко.

Он отмечает, что на фоне снижения активности наступательных действий с одной стороны, а с другой – успешных действий Сил обороны в Запорожской области, можно прогнозировать в ближайшие дни усиленные попытки штурма в районе Гуляйполя и Орехова.

Оккупанты стягивают большое количество техники на фронт: на каком направлении усиливаются - фото 2
Оккупанты стягивают большое количество техники на фронт: на каком направлении усиливаются - фото 3

Напомним, портал "Комментарии" писал , что геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно захватили Андреевку (к северу от города Сумы) и продвинулись к юго-востоку от Алексеевки (к северо-востоку от города Сумы). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Несмотря на то, что 26 июня Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский заявил, что "по состоянию на эту неделю украинские войска отразили летнее наступление российских войск в приграничном районе Сумской области и стабилизировали линию фронта".

Сырский заявил, что наступательные операции украинских войск в Глушковском районе Курской области заставили российское военное командование отвести силы, которые в противном случае участвовали в наступлении в Сумской области, и что украинские войска блокировали около 50 000 российских военнослужащих на Курском и Северо-Слобожанском (северная Сумская и Харьковская области) направлении.



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