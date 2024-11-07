logo

BTC/USD

76386.53

ETH/USD

2904.70

LTC/USD

72.21

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты страдают от дефицита кадров: какое решение принял Кремль
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты страдают от дефицита кадров: какое решение принял Кремль

Оккупантам не хватает кадров для работы в администрациях

сегодня, 22:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

В российских администрациях на временно оккупированных территориях возник значительный дефицит кадров.

Оккупанты страдают от дефицита кадров: какое решение принял Кремль

Россиянам не хватает кадров. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, из-за этого Кремль вынужден увеличить выплаты чиновникам в надежде преодолеть дефицит кадров в оккупации.

Отмечается, что в Москве было принято решение выплачивать дополнительные 30 тысяч рублей работникам РОА до окончания войны. Таким образом, Кремль надеется увеличить количество желающих госслужащих перевестись на службу на оккупированные территории, поскольку из-за рисков россияне не спешат ехать в командировку в Украину.

Центр национального сопротивления призвал сообщать обо всех, кто помогает врагу на оккупированных территориях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что победа Дональд Трампа на выборах президента США – это следствие слабости Демократической партии, не понимающей интересов рядового американца, заявил политолог, офицер ВСУ Николай Мельник. "Победа Трампа — это заслуга, в первую очередь, демократов, которые так и остаются далекими от рядового американца и говорят на его языке. Главная претензия к демократам со стороны американского избирателя — слабость. А за слабых не голосуют. Их жалеют, морально поддерживают, но не голосуют", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США в западных странах обсуждают возможность снятия санкций с России в сфере финансов. "Все разговоры сегодня утром только о том, как торговать с Россией и будут ли сняты санкции. Трейдеры западных банков внезапно задаются вопросом, можно ли теперь торговать рублем", — рассказал изданию Financial Times один из американских финансистов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-zbilshuyut-vyplaty-pratsivnykam-roa-aby-podolaty-defitsyt-kadriv/
Теги:

Новости

Все новости