В российских администрациях на временно оккупированных территориях возник значительный дефицит кадров.

Россиянам не хватает кадров. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, из-за этого Кремль вынужден увеличить выплаты чиновникам в надежде преодолеть дефицит кадров в оккупации.

Отмечается, что в Москве было принято решение выплачивать дополнительные 30 тысяч рублей работникам РОА до окончания войны. Таким образом, Кремль надеется увеличить количество желающих госслужащих перевестись на службу на оккупированные территории, поскольку из-за рисков россияне не спешат ехать в командировку в Украину.

Центр национального сопротивления призвал сообщать обо всех, кто помогает врагу на оккупированных территориях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что победа Дональд Трампа на выборах президента США – это следствие слабости Демократической партии, не понимающей интересов рядового американца, заявил политолог, офицер ВСУ Николай Мельник. "Победа Трампа — это заслуга, в первую очередь, демократов, которые так и остаются далекими от рядового американца и говорят на его языке. Главная претензия к демократам со стороны американского избирателя — слабость. А за слабых не голосуют. Их жалеют, морально поддерживают, но не голосуют", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США в западных странах обсуждают возможность снятия санкций с России в сфере финансов. "Все разговоры сегодня утром только о том, как торговать с Россией и будут ли сняты санкции. Трейдеры западных банков внезапно задаются вопросом, можно ли теперь торговать рублем", — рассказал изданию Financial Times один из американских финансистов.