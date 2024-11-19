Оккупанты совершили обстрел общежития: много погибших, среди них – ребенок (ОБНОВЛЕНО)

Вчера, 18 ноября, поздно вечером враг атаковал одно из общежитий в Глухове, направив на мирных жителей два ударных БпЛА типа "Шахед". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Сумской ОВА.

Последствия атаки "шахедов" в Глухове. Фото: Суспільне Суми

В результате вражеской атаки (по состоянию на 7 утра), предварительно, погибли 6 человек, из них один – ребенок.

Ранены – 12 человек, из них два ребенка.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. Под завалами еще могут находиться жители.

ОБНОВЛЕНО: По данным Офиса Генпрокурора, до 8 увеличилось количество погибших в результате вражеской атаки по общежитию в г. Глухов Сумской области. Из-под завалов извлекли тела еще двух человек.

- ГСЧС сообщила, что количество погибших в Глухове возросло до 9 человек, из них — 1 ребенок.

11 пострадали, среди них 2 ребенка. Вероятно, под завалами находятся 4 человека.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

- Уже 10 погибших, в результате вражеского удара в Глухове, на Сумщине. Из них – 1 ребенок. Число пострадавших возросло до 13, среди них – 3 детей. Под завалами частично разрушенного здания общежития, вероятно, находятся три человека.

Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей.

- Число погибших в Глухове возросло до 11 человек, из них – 1 ребенок!

11 пострадали, среди них – 2 детей.

Спасатели продолжают работу и ищут людей. Вероятно, под завалами находятся еще 2 человека.

ОБНОВЛЕНО: По данным ГСЧС, 12 человек погибли под завалами частично разрушенного общежития в Глухове, среди них 1 ребенок. 11 пострадали, среди них 2 детей.

Спасатели продолжают работать.

Обновлено в 15:54: по данным ГСЧС, работы на месте вражеского удара в Глухове завершены. 12 человек погибли, в том числе ребенок.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Россияне утверждают, что трагедия в Сумах произошла из-за работы украинской ПВО

Информация о работе украинской ПВО, которая стала причиной трагедии в Сумах, является циничной ложью ru-пропаганды.

По данным прокуратуры Сумщины, ракетный удар 17 ноября по жилому району Сум нанесли российские оккупанты. По состоянию на 10:00 18 ноября, в результате этой атаки 11 человек погибли (из них 2 детей), еще 89 – пострадали.

"Подобные фейки ru-пропаганда распространяет с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины и оправдания собственных преступлений", — отмечают в ЦПД.

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В Сумах в воскресенье вечером вражеская баллистическая ракета попала в многоквартирный жилой дом. Подтверждена гибель 11 человек, среди которых 2 детей и более 50 раненых. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь. Позже информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.