Оккупанты сообщили об «освобождении» еще одного населенного пункта

Подразделения группировки оккупационных войск "Восток" "освободили" населенный пункт Ровнополье Донецкой области. Об этом сообщили в оккупационном министерстве обороны России, информирует портал "Комментарии".

Карта боевых действий DeepState, скриншот

В Генштабе ВСУ и DeepState пока не сообщают о заходе захватчиков в этот населенный пункт, однако за сутки врагу удалось продвинуться на других участках фронта, в частности, оккупировать Ильинку, а также продвинулся в Дальнем, возле Новодонецкого, Трудового и Купянска.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Россияне прорвались в Купянск: что известно

Российские захватчики 13 ноября смогли прорваться в город Купянск, сообщает украинский военный паблик DeepState.

По информации DeepState, во второй половине дня две колонны российской техники выдвинулись из района Лимана Первого в Купянск, вошли в город и высадили десант, рассредоточившийся по домам в районе Сватовской улицы. По данным паблика, часть вражеского десанта и техники украинским воинам удалось уничтожить. DeepState отмечает, что прорыв российских войск в Купянск стал возможен, поскольку в последние месяцы линия столкновения "стала загадкой для всех подразделений". "Боевые порядки ВСУ и врага просто разбросаны по лесу. Осуществлялись ротации двух сторон. Война в лесу выглядела странно", — пишет DeepState.

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Враг продвинулся возле Колесниковки, Лимана Первого, Синьковки, Пустынки, Новодаровки, Дальнего, в Курахово, Новоселидовке, Ильинке и Юрьевке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState.

В то же время аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что оккупанты недавно продвинулись во время двух механизированных штурмов размером с роту в пределах Курахово и к югу от него на западе Донецкой области. Геолокационные кадры, опубликованные 12 ноября, показывают, что российские силы недавно продвинулись по улице Запорожской на северо-востоке Курахово.