Оккупанты сообщили о захвате трех населенных пунктов: где прорвали оборону

Оккупационное Министерство обороны РФ сообщило об оккупации трех населенных пунктов с 23 по 29 ноября в Донецкой области.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенные пункты Новая Ильинка и Воровское (Юрьевка Покровского района Донецкой области — ред.)", — отметили оккупанты.

Кроме того, по сообщению захватчиков, под контроль РФ перешло село Раздольное Донецкой области.

Если об оккупации первых двух населенных пунктов сообщали аналитики проекта DeepState 20 и 24 ноября, об оккупации Раздольного сообщений не было.

Последнее упоминание этого населенного пункта было сегодня в утренней сводке Генштаба ВСУ:

"На Времиевском направлении противник предпринял 20 попыток захватить наши позиции неподалеку от населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Новополь, Разлив, Раздольное, Сухие Яли и Новодаровка".

Было ли "успешным" наступление оккупантов в официальных источниках не сообщено.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

За неделю армия РФ захватила почти 235 км², что является рекордом в 2024 году, — Reuters

Российские войска продвигаются в Украине самыми быстрыми темпами с первых дней вторжения 2022 года, заняв территорию, вдвое меньше Лондона за последний месяц, сообщили во вторник аналитики и военные блогеры, пишет Reuters.

Российские войска захватили значительную территорию Украины в начале 2022 года, а затем были отброшены на ее восток и юг. Линия фронта протяженностью 1000 км (620 миль) была в основном неподвижной в течение двух лет, вплоть до последнего, менее масштабного продвижения, которое началось в июле. "Россия установила новые недельные и месячные рекорды размера оккупированной территории в Украине", — говорится в отчете независимой российской новостной группы "Агентство".

За последнюю неделю российская армия захватила почти 235 квадратных километров (91 квадратную милю) в Украине, что является недельным рекордом за 2024 год. В ноябре российские войска заняли 600 квадратных километров (232 квадратных мили), ссылаясь на данные DeepState, изучающие кадры боевых действий и предоставляющие карты линии фронта.