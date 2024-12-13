Оккупанты сообщили о попадании по Киеву: на что на самом деле охотится Россия

Массированный ракетный удар по Украине был нанесен оккупантами сегодня утром. По данным Воздушных сил ВСУ, было выявлено 287 средств воздушного нападения противника — 94 ракеты и 193 БпЛА.

Самолеты F-16

В общей сложности была сбита 81 ракета и 80 вражеских БПЛА, еще 105 беспилотников – не достигли целей (локационно потеряны).

Однако россияне активно продвигают свою пропаганду, пытаясь сообщить о "победных" попаданиях. В частности, захватчикам очень хочется уничтожить истребители F-16, переданные Украине западными партнерами.

"Силы РФ нанесли ракетный удар по объектам аэропорта в Киеве, где проходили подготовку пилоты F-16. Об этом сообщил Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда"", – пишет пропагандистское информагентство ТАСС.

Что на самом деле известно о попадании РФ

Сегодня, 13 декабря, россия совершила очередную массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в энергокомпании.

В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и возобновлению работы оборудования.

В этом году это уже двенадцатая массированная атака на украинскую энергетику и девятая массированная атака на энергетические предприятия компании.

Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.

Также портал "Комментарии" сообщал о последствиях массированной атаки по областям Украины.