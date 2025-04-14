Россию сегодня ночью атаковали неизвестные беспилотники. РосСМИ не сообщали о взрывах или попаданиях, однако враждебное Минобороны РФ сообщило, что в минувшую ночь дежурными средствами ПВО "перехвачено и уничтожено" 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа:

Иллюстративное фото

33 БпЛА – над территорией Брянской области,

десять БпЛА – над территорией Орловской области,

по три БпЛА – над территориями Курской и Тульской областей,

два БПЛА – над территорией Калужской области,

один БпЛА – над территорией Белгородской области.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российское Минобороны на фоне ударов по Сумам, уже известно о гибели 21 человека и 83 раненых, заявляют, что Украина якобы не придерживается моратория на удары по энергетике и бьет по инфраструктуре России.

"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксированы две атаки ВСУ на объекты российской энергетики", – пишут во враждебном Минобороны РФ.

Также "Комментарии" писал , что в Вербное воскресенье российские войска ударили ракетами по центральной части города Сумы. По данным местных властей, погибли гражданские люди. При этом вражеская пропаганда уже традиционно распространяет ложь о якобы ударе по "военной цели" и "провокации Киева", сообщают в Центре противодействия дезинформации СНБО.