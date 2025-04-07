Оккупанты сообщают о взрывах в России

Во вражеском Минобороны РФ сообщили, что в минувшую ночь дежурными средствами ПВО "уничтожено и перехвачено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

Иллюстративное фото

Отмечается, что было "сбито":

▪ 13 – над акваторией Азовского моря,

▪ четыре БПЛА – над территорией Краснодарского края,

▪ по одному БПЛА над территориями Брянской области и Республики Крым.

Отметим, что ранее в Генштабе ВСУ делали заявление об обстрелах территории России и оккупированных территорий.

"От минобороны России вновь распространяются лживые заявления о якобы "нарушении" Украиной договоренностей о прекращении огня по объектам энергетики. Враг это делает исключительно для того, чтобы сместить мировое внимание преступлениям, которые российское государство совершает против Украины и украинцев.

Так, появились новые дезинформационные обвинения с российской стороны в 14 "атаках" Сил обороны Украины против российской энергетической инфраструктуры в течение суток 4 апреля. "Атаки" является фейком.

На самом деле Силы обороны Украины осуществляют огненное поражение исключительно по военным целям российской оккупационной армии.

Именно российские захватчики продолжают демонстрировать свою сумасшедшую сущность, цинично игнорируя любые договоренности и совершая безжалостные атаки против украинской гражданской инфраструктуры и обычных городов и сел", – заявили в Генштабе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее Минобороны РФ заявляли о том, что "с 21:00 3 апреля до 05:00 4 апреля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".