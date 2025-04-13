Оккупанты сообщают о полутысяче пленных военных ВСУ в Курщине

Российские пропагандистские агентства сообщают, что украинские военнослужащие, видя бесперспективность дальнейшего сопротивления в Курской области, начали активно сдаваться в плен. Об этом передает прокремлевское агентство ТАСС со ссылкой на слова начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Россияне заявляют, что более 500 украинских военнослужащих, в том числе иностранный наемник, сдались в плен российским военным в Курской области.

"Количество военнопленных идет на сотни. На данный момент только на курском направлении сдались в плен свыше 500 "вэсэушников". Из иностранных наемников был колумбиец Пабло Пуэртес", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что был случай, когда солдаты ВСУ получали приказ идти штурмовать российские позиции, но сдавались в плен всем отделением.

В Украине такую ситуацию по состоянию на апрель не комментируют, однако еще в марте в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что информация о том, что "украинские военнослужащие массово сдаются в плен в Курщине", является фейком. Такое видео в соцсетях, как отметили в центре, распространяют пророссийские каналы.

"На самом деле: это фейк, для которого россияне использовали кадры со сдачей в плен украинских военных из 501-го отдельного батальона морской пехоты в Мариуполе весной 2022 года", — говорится в сообщении.

В Центре подчеркнули, что по данным Государственного бюро расследования, тогда один из руководителей 501-го ОБМП ВМС ВСУ предал присягу и перешел на сторону врага. Предатель побуждал командира прекратить оборонительные действия, сложить оружие и сдать в плен 277 военных этого подразделения. На самом деле ситуация в Курской области не соответствует представлению россиян. Представитель Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховий отметил, что именно в Курской области наши войска с начала операции на территории РФ захватили более 900 российских пленных.

Также "Комментарии" писали, как российские захватчики казнили четырех украинских военнопленных возле Пятихаток Запорожской области.