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Оккупанты собираются "заморозить" украинцев, не получивших паспорта РФ, – ЦНС

С 5 января 2025 на оккупированных территориях ввели так называемый "реестр контролируемых лиц", в который вносят украинцев без российских паспортов.

сегодня, 22:30
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Клименко Елена

Российские оккупанты лишают жителей временно оккупированных территорий Херсонской области тепла. Жители частных домов теперь предстают перед дополнительными трудностями в отоплении своих домов.

Оккупанты собираются "заморозить" украинцев, не получивших паспорта РФ, – ЦНС

Паспорт РФ. Фото: 24 Канал

Как сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), на левобережье Херсона прекратили выдачу угля для отопления частных домовладений. Это касается исключительно тех, у кого нет паспорта РФ.

"Уголь или компенсацию за его отсутствие можно получить только при наличии российского паспорта", – говорится в сообщении ЦНС.

В центре также отмечают, что оккупанты заставляют украинцев, которые соглашаются получить российский паспорт, писать заявление об отказе от гражданства Украины. В то же время, российское законодательство не требует такой процедуры.

"Это попытка уничтожить украинцев в регионе на юридическом уровне", – подчеркивают ЦНС.

Напомним, с 5 января 2025 на оккупированных территориях ввели так называемый "реестр контролируемых лиц", в который вносят украинцев без российских паспортов.

Также известно, что с 1 января для жителей оккупированных территорий без паспорта РФ начали действовать дополнительные ограничения, в частности, запрет на пополнение мобильных счетов наличными. Теперь для этого необходимо предоставить паспорт или зарегистрироваться через государственный портал услуг.

Портал "Комментарии" ранее писал, что 28 отдельная механизированная бригада опубликовала фотографии , фиксирующие нарушение правил ведения войны. Одно из фотографий идентифицировано в районе улицы Центральной в Торецке, что дополнительно подтверждает достоверность фото.



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