Оккупанты снова запустили «Кинжалы» и КАБы по Украине

По всей Украине была объявлена воздушная тревога в связи со взлетом двух МИГ-31К и пусков аэробалистических ракет "Кинжал" по Хмельнитчине. Одновременно с этим в Харькове произошли несколько взрывов.

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Известно, что на Хмельнитчине взрывы прогремели в Староконстантинове, куда оккупанты запускают "Кинжалы" уже второй раз за несколько дней.

В Харькове враг бил КАБами. По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, зафиксировано попадание в окрестностях Харькова.

"Профильные службы выехали на место попадания. Информация о пострадавших уточняется", – написал глава области.

Мэр Харькова Игорь Терехов также отметил, что на месте вражеского удара возник пожар.

"КАБ попал в частное здание в Киевском районе. На эту минуту – без пострадавших", – позже добавил Олег Синегубов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

26 сентября на Хмельницкую область российские войска совершили комбинированную атаку "шахедов" и аэробалистических ракет "Кинжал". Тревога объявлялась по стране три раза из-за взлета вражеского МИГ-31К.

О последствиях атаки в Хмельницкую область сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин. Он отметил, что силы ПВО во время воздушной тревоги сбили два "Шахеда".

"По информации на этот час, обращений относительно травмированных или погибших не поступало. Вместе с тем, в результате атаки РФ было повреждено хозяйственное здание на территории частного домовладения области. На место происшествия выехали все соответствующие службы. Также произошли ракетные атаки по объектам инфраструктуры области. К счастью, пострадавших и разрушений нет", – сообщил председатель Хмельницкой ОВА.