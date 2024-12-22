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Оккупанты снова расстреляли украинских пленных

Пять украинских военнопленных погибли от рук оккупантов

сегодня, 13:10
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Недилько Ксения

110 ОМБР им. генерал-хорунжего Марка Безручко распространила видео с очередным преступлением россиян — расстрелом сдавшихся в плен воинов.

Оккупанты снова расстреляли украинских пленных

Иллюстративное фото

Из видео видно, как российские солдаты расстреляли пять украинских пленных защитников.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что сообщил об этом факте ООН и МККК.

"Русские военные преступники, расстреливающие украинских военнопленных, должны предстать перед международным трибуналом и понести самое суровое наказание, предусмотренное законом!" – отметил омбудсман.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что российские преступники, убивавшие пленных украинцев, должны быть привлечены к ответственности любой ценой, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

"Уроды, которые пытали, убивали украинцев, должны быть полностью истреблены. Все способы для этого подходят. Уже сегодня мы должны готовить соответствующие структуры к системной работе на годы вперед. Какую-то часть преступников удастся уничтожить сейчас, других нужно будет искать после войны по многим странам" ", — отметил Максим Жорин.

По его словам, отношение к военным преступникам, равно как и к коллаборантам, не может смягчиться, сколько бы лет ни прошло и сколько бы ни пришлось в будущем выдержать "дипломатических скандалов" и выслушать нытье правозащитников, которых сегодня почему-то не найдешь в местах, где держат наших пленных.

"Вопрос мести за жестоко убитых украинцев — это вопрос чести и самоуважения для государства", — добавил он.



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