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Оккупанты сменили тактику и пошли в наступление на юге - Силы обороны юга

Российская армия пошла в наступление на юге Украины

сегодня, 11:54
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Недилько Ксения

16 апреля около 18:00 на юге Украины противник сменил тактику и начал штурмовые действия в составе подразделений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Сил обороны юга Украины.

Оккупанты сменили тактику и пошли в наступление на юге - Силы обороны юга

Иллюстративное фото

Отмечается, что оккупанты пошли в наступление в составе штурмовой группы, которая состояла из не менее 320 человек личного состава, 40 единиц боевой бронированной техники, трех танков и около десятка баги.

Наступление состоялось на участке линии фронта возле населенных пунктов Пятихатки, Степное, Лобковое, Малая Токмачка и Малые Щербаки.

Штурмовые группы от нескольких полков 58 общевойсковой армии южного военного округа участвовали в этом штурме, отмечают в Силах обороны юга Украины.

Отмечается, что воздушная разведка украинцев раньше времени обнаружила выдвижение противника.

"Были нанесены удары беспилотными летательными аппаратами и артиллерией. Первое поражение российской боевой техники (уничтожено три БМП) произошло за 8 км до линии боевого столкновения. Бой длился более двух с половиной часов, украинские силы наносили огневого поражения по штурмовикам", — отмечают в СОУ.

За это сражение противник понес потери: уничтожены 29 единиц боевой техники, 140 человек личного состава, повреждены три танка.

Отмечается, что противник успеха не имел, ни одной позиции Силы обороны Украины не потеряли.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что военный с позывным "Алекс" анонсировал успешные результаты работы СОУ, которые уничтожили в Запорожье в районе населенного пункта Роботино десятки единиц техники российской армии.

"В районе Роботино сегодня тотальное уничтожение россиян. Было уничтожено более десяти единиц техники за одно сражение", — сообщил военный "Алекс". По мнению офицера ВСУ, враг продолжит наступать в этом направлении.

"Похоже, что зашла свежая механизированная бригада", — предположил он. Офицер ВСУ также добавил, что 16 апреля наблюдалась активизация российских подразделений в тыловых районах Удачного, предположительно готовящихся к штурмовым действиям.



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