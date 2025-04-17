Оккупанты сменили тактику и пошли в наступление на юге - Силы обороны юга

16 апреля около 18:00 на юге Украины противник сменил тактику и начал штурмовые действия в составе подразделений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Сил обороны юга Украины.

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Отмечается, что оккупанты пошли в наступление в составе штурмовой группы, которая состояла из не менее 320 человек личного состава, 40 единиц боевой бронированной техники, трех танков и около десятка баги.

Наступление состоялось на участке линии фронта возле населенных пунктов Пятихатки, Степное, Лобковое, Малая Токмачка и Малые Щербаки.

Штурмовые группы от нескольких полков 58 общевойсковой армии южного военного округа участвовали в этом штурме, отмечают в Силах обороны юга Украины.

Отмечается, что воздушная разведка украинцев раньше времени обнаружила выдвижение противника.

"Были нанесены удары беспилотными летательными аппаратами и артиллерией. Первое поражение российской боевой техники (уничтожено три БМП) произошло за 8 км до линии боевого столкновения. Бой длился более двух с половиной часов, украинские силы наносили огневого поражения по штурмовикам", — отмечают в СОУ.

За это сражение противник понес потери: уничтожены 29 единиц боевой техники, 140 человек личного состава, повреждены три танка.

Отмечается, что противник успеха не имел, ни одной позиции Силы обороны Украины не потеряли.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что военный с позывным "Алекс" анонсировал успешные результаты работы СОУ, которые уничтожили в Запорожье в районе населенного пункта Роботино десятки единиц техники российской армии.

"В районе Роботино сегодня тотальное уничтожение россиян. Было уничтожено более десяти единиц техники за одно сражение", — сообщил военный "Алекс". По мнению офицера ВСУ, враг продолжит наступать в этом направлении.

"Похоже, что зашла свежая механизированная бригада", — предположил он. Офицер ВСУ также добавил, что 16 апреля наблюдалась активизация российских подразделений в тыловых районах Удачного, предположительно готовящихся к штурмовым действиям.