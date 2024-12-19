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оккупанты сменили тактику: эксперт рассказал о главной цели россиян

Российские войска на подступах к Покровску: фланговые атаки усиливаются

сегодня, 18:41
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Черновалова Кристина

Российские войска изменили подход к боям за Покровск, который является последним крупным городом на пути к границе Днепропетровской области. Оккупанты решили атаковать не в лоб, а с флангов, пытаясь обойти украинскую оборону. Такой маневр уже принес им определенные успехи: после захвата села Шевченко враг приблизился к западной окраине города. Об этом сообщил военный аналитик Виталий Кононученко в интервью для 24 канала. 

оккупанты сменили тактику: эксперт рассказал о главной цели россиян

Борьба за Покровск: новый план российских военных

Прямая атака на города, особенно в уличных боях, отнимает много времени и ресурсов. У российской армии уже был подобный опыт в Бахмуте и других оккупированных городах. Поэтому сейчас они выбрали более выгодную стратегию — атаки по бокам. Это позволяет им быстрее продвигаться, ведь именно на флангах украинская оборона часто оказывается слабее.

Виталий Кононученко рассказал, что россияне уже не раз использовали этот подход, например, во время боев за Курахово. Там они сначала заняли южные позиции, что позволило им дальше окружить город. Сейчас подобная ситуация разворачивается и под Покровском.

"Мы не смогли занять даже ту линию, которая была подготовлена. Не хватило сил, координации, поэтому участок фронта от Курахово и до Покровска, а именно отрезок села Песчаное, Шевченко — наиболее угрожающий и требующий внимания", — отметил OSINT-аналитик.

После успехов в Селидово российские войска получили сильный импульс и сейчас пытаются закрепить свои позиции вокруг Покровска. Хотя на Кураховском направлении украинским силам удалось немного замедлить врага, под Покровском ситуация значительно сложнее. Украинские военные вынуждены отступать из-за недостатка сил и ресурсов.

Как отмечает Кононученко, особенно опасными являются участки фронта между селами Песчаное и Шевченко, где оборона больше всего нуждается в усилении. Враг активно использует артиллерию и авиацию для ослабления украинских позиций.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия продолжает наращивать силы на востоке Украины, сосредоточив около 150 тысяч военных на трех ключевых направлениях — Покровском, Кураховском и Времивском.



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Источник: https://24tv.ua/boyi-bilya-pokrovska-karti-rosiyani-zminili-taktiku-novini-ukrayini_n2711170
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