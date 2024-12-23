Оккупанты штурмуют на Торецком направлении: «АЗОВ» уничтожает багги, квадроциклы и электросамокаты

Уничтожено 5 единиц бронированной техники, 8 единиц автотранспорта, ликвидировано 63 россиянина, а также три брошенных электросамоката — результат неудачного вражеского штурма позиций 12-й бригады специального назначения "Азов" на Торецком направлении.

Штурм на электросамокатах. Фото: скриншот из видео

Каждый день российская пехота пытается любыми способами прорваться в глубь обороны и закрепиться в полуразрушенных застройках или подвалах, укрыться в посадках.

"За последние несколько месяцев во время массированных штурмов противник потерял значительное количество бронетехники. Поэтому сегодня россияне прибегают к массовому использованию легковых автомобилей, багги и даже электросамокатов. Все виды российского транспорта, а также их уничтожение зафиксированы на видео. Как и на всей линии фронта, количество пехоты врага на Торецком направлении значительно превосходит. Поэтому попытки штурмов останавливаются еще на подходе россиян к позиции пехоты Сил обороны", – отмечают в 12-й бригаде специального назначения "Азов".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что происходит в Курской области, где наступают наши Силы обороны. Военный сообщил, что там замечено множество северокорейских военных.

"Ночами корейцы массово лезут в направлении наших позиций в КуНР, кажется иногда, что не знаешь куда снарядом попасть, чтобы их побольше в кучке стояло. Дроны "Вампир" и мавики реально выручают, ребята начинают уничтожать врага еще в его тылу, каждая ночь это плодотворная работа, чем больше утилизируешь ночью, тем меньше сможет достичь к нашим позициям днем", – отмечает командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.

По его словам, самое жаркое сейчас по флангам, потому что враг мечтает о выходе на границу Курской области и переходе на территорию Сумщины.



