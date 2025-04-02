Российское военное командование решило отказаться от эвакуации своих раненых солдат в Запорожской области, сообщило партизанское движение "Атеш".

Россияне бросают раненых умирать. Фото из открытых источников

Агент "Атеш" из числа военнослужащих 70-го полка ВС РФ сообщил, что командование приняло решение отказаться от эвакуации раненых солдат.

В движении отметили, что оккупанты в Запорожской области все чаще используют тактику малых групп без применения техники, поэтому в случае ранения никто не выезжает для осуществления эвакуации.

"Если раньше командование хотя бы на словах давало надежду на возвращение из штурма, то теперь открытым текстом заявляет, что техникой ради нескольких бойцов рисковать не будут — у раненых нет шансов", — говорится в сообщении Атеш.

По данным партизан, такое отношение серьезно подорвало нравственное состояние русских солдат. Поэтому многие ищут возможность избежать приказов на штурм или перевестись в другие подразделения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия активизировала применение авиации на Покровском направлении, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "На Покровском направлении остается высокая активность вражеской тактической авиации. Например, за день в зоне ответственности только одной бригады украинские военные фиксируют применение около 10 КАБов", — рассказал он. Офицер ВСУ отметил, что, конечно, есть определенная погрешность, поскольку не все падающее с неба то есть КАБом.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава Российского фонда прямых инвестиций, член переговорной делегации Кремля по Украине Кирилл Дмитриев оказался собственником недвижимости стоимостью 7,5 млрд рублей. По данным Фонда по борьбе с коррупцией, чиновнику принадлежат вилла и квартира на мысе Антиб во Франции, а также квартира в Куршевеле. Их общая стоимость – 16 млн евро или 1,5 млрд рублей. Формально эти активы записаны на компании Veles Property и Rocket Holdings. Последнюю 2018 основал на тот момент 70-летний отец главы РФПИ — член-корреспондент Национальной академии наук Украины Александр Дмитриев.