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оккупанты серьезно готовятся к новому наступлению: где наибольшая опасность

Москва применяет переговоры как инструмент влияния, пытаясь вынудить Украину принять выгодные для агрессора условия

сегодня, 08:25
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Клименко Елена

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит новую волну наступательных операций. Агрессор продолжает делать ставку на эскалацию, а не на дипломатию. Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж подчеркнул, что переговоры Кремль использует исключительно как политическое давление, чтобы навязать Украине капитуляционные условия, легализовать оккупацию территорий и заставить ВСУ отступить даже там, где Россия не имеет реального успеха.

оккупанты серьезно готовятся к новому наступлению: где наибольшая опасность

Фото: из открытых источников

Для достижения этих целей Москва усиливает военное присутствие и наращивает ресурсы, в частности, наращивает производство дронов, массово запускаемых по украинской территории. Такие действия представляют серьезную угрозу как для Украины, так и для всего Запада.

Маломуж заверил, что Украина обладает не только достаточными силами для обороны, но и потенциалом для контрнаступления. Кроме того, агрессивная политика Кремля способствует консолидации Европы вокруг общего фронта безопасности.

Среди возможных направлений новой атаки — Сумщина, Харьковщина (войска опрокидывают из Курской области), а также Донетчина: Покровск, Часов Яр, Торецк, с последующими попытками продвижения в Константиновку и Краматорск. Также возможны удары по направлению Днепропетровщины, Запорожья и Херсонщины.

Однако, по словам генерала, России не хватает сил и ресурсов для широкомасштабной наступательной кампании. Ее арсенал в значительной степени изношен: около 80% техники устаревшая, не хватает критических комплектующих для производства нового оружия.

Зеленский призвал союзников усилить давление на Москву, ведь ее действия становятся все более агрессивными: враг ежедневно обстреливает украинские города и готовит новые атаки, не собираясь останавливать войну.

"Комментарии" уже писали, что, несмотря на то, что на Сумщине российское продвижение остается ограниченным, главная угроза для Украины сейчас формируется на восточном направлении.



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Источник: https://24tv.ua/viyna-ukrayini-de-rosiya-hoche-provesti-nastup-novini-ukrayini_n2832229
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