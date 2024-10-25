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Оккупанты сбросили взрывчатку на автомобиль с семьей: есть погибшие и раненые

В Херсонской области оккупанты расстреляли из дрона гражданский автомобиль

сегодня, 16:47
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Недилько Ксения

Россияне атаковали с дрона автомобиль, который ехал по трассе неподалеку от Томиной Балки на Херсонщине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Оккупанты сбросили взрывчатку на автомобиль с семьей: есть погибшие и раненые

Иллюстративное фото

К сожалению, 72-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

В больницу доставили 35-летнего мужчину с взрывной травмой, контузией и ранением руки. Ему оказывают необходимую медпомощь.

Позже стало известно, что в автомобиле, который россияне атаковали дроном у Томиной Балки, пострадала мать с ребенком.

У 35-летней женщины и 11-летнего мальчика диагностировали взрывные травмы и осколочные ранения.

Бригада "экстренки" предоставила пострадавшим медицинскую помощь на месте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Херсонской области раздался мощный взрыв: есть раненые

Вчера в селе Львове Херсонской области из-за детонации взрывчатки пострадала местная жительница. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской ОВА.

53-летняя женщина на скутере наехала на растяжку. В результате детонации она получила взрывную травму и ушиб грудной клетки. Сегодня потерпевшая обратилась в больницу. Ей оказали необходимую медпомощь, состояние женщины – удовлетворительное.

"Напоминаем о трех основных правилах минной безопасности: не подходи, не трогай, звони 101 или 102!", — подчеркивают в ОВА.

Читайте также: 25 октября около 06:40 военные армии РФ из артиллерийского оружия обстреляли Херсон. Попали по многоквартирному дому. Ранения получили двое жителей — 64-летняя женщина и мужчина 72 лет. По данным Херсонской ОВА, у 64-летней женщины диагностировали взрывную травму и осколочные ранения ног. 72-летний мужчина получил взрывную травму и контузию.



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