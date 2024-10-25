Оккупанты сбросили взрывчатку на автомобиль с семьей: есть погибшие и раненые

Россияне атаковали с дрона автомобиль, который ехал по трассе неподалеку от Томиной Балки на Херсонщине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина.

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К сожалению, 72-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

В больницу доставили 35-летнего мужчину с взрывной травмой, контузией и ранением руки. Ему оказывают необходимую медпомощь.

Позже стало известно, что в автомобиле, который россияне атаковали дроном у Томиной Балки, пострадала мать с ребенком.

У 35-летней женщины и 11-летнего мальчика диагностировали взрывные травмы и осколочные ранения.

Бригада "экстренки" предоставила пострадавшим медицинскую помощь на месте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Херсонской области раздался мощный взрыв: есть раненые

Вчера в селе Львове Херсонской области из-за детонации взрывчатки пострадала местная жительница. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской ОВА.

53-летняя женщина на скутере наехала на растяжку. В результате детонации она получила взрывную травму и ушиб грудной клетки. Сегодня потерпевшая обратилась в больницу. Ей оказали необходимую медпомощь, состояние женщины – удовлетворительное.

"Напоминаем о трех основных правилах минной безопасности: не подходи, не трогай, звони 101 или 102!", — подчеркивают в ОВА.

Читайте также: 25 октября около 06:40 военные армии РФ из артиллерийского оружия обстреляли Херсон. Попали по многоквартирному дому. Ранения получили двое жителей — 64-летняя женщина и мужчина 72 лет. По данным Херсонской ОВА, у 64-летней женщины диагностировали взрывную травму и осколочные ранения ног. 72-летний мужчина получил взрывную травму и контузию.