Оккупанты сбросили фугасные авиабомбы на город: под завалами вторые сутки остаются люди

Из-за обстрелов Константиновки Донецкой области под завалами домов до сих пор остаются люди. По данным ГСЧС, в связи с ситуацией безопасности спасатели приостановили аварийно-спасательные и поисковые работы на месте российских ударов. В результате атак на город в течение 19 августа под завалами могут оставаться до четырех человек.

Оккупанты сбросили фугасные авиабомбы на Константиновку: под завалами вторые сутки остаются люди

В частности, одну горожанку ищут с утра 19 августа. Тогда оккупанты ударили по Константиновке четырьмя авиабомбами "ФАБ-250".

Вечером того же дня войска страны-агрессорки снова обстреляли город авиацией — прямым попаданием авиабомбы ударили по подъезду еще одной многоэтажки. Из-за атаки получил ранения человек, до трех гражданских могут находиться под завалами дома, сообщил глава ВА Сергей Горбунов.

Повреждены десятки многоэтажек и частных домов, админздания, учебные заведения, больницу и объекты бизнеса; удары также зафиксированы в Иванополье. Ночью сообщалось о поражении частного дома FPV - дроном.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Константиновке Донецкой области прекратили свою работу отделение "Укрпочты". Там сообщили, что ближайшие в город отделения Укрпочты продолжают работать в Дружковке и Алексеево-Дружковке, что в 5–7 км от Константиновки. Также посылки можно получить в Доброполье.