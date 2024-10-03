Оккупанты сбросили дрон на грузовик с газовыми баллонами: погибли люди и маленький ребенок

В очередной раз враг атаковал приграничья Корюковского района Черниговщины. Россияне сознательно попали беспилотником в автомобиль, который вез сжиженный газ людям. Баллоны с газом сдетонировали. Загорелись жилые дома. Об этом сообщил начальник Черниговской ОВД Вячеслав Чаус.

Последствия атаки "шахедов" на Черниговщине. Фото: ОВА

Предварительно известно о трех погибших. Среди них – 6-летний ребенок.

По данным Нацполиции, среди погибших водитель и экспедитор грузовика, а также девочка 2018 года рождения. Еще четыре человека ранены – из них двое детей в возрасте 13 и 4 лет. Всех госпитализировали. В помощь медикам прибыли врачи-хирурги из Корюковской больницы. Двое детей стабилизировали и перевели в Черниговскую областную детскую больницу. Состояние тяжелое.

"Знали ли русские, куда они бьют? Однозначно знали. Более того, они понимали все последствия.

Правовую оценку действиям врага должны дать правоохранители. Международное сообщество должно отреагировать.

россия – террорист. Террористы не остановятся сами, их нужно останавливать", – подчеркнул председатель ОВА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

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"Огонь снова пришел из Донетчины — со стороны села Рубцы перекинулся на Боровское лесничество. Верховой пожар охватил ландшафтный парк "Краснооскольский", а затем начал приближаться к селу Пески-Радьковские. Именно в этой местности, на территории одного из благотворительных фондов и погибли люди, еще двое получили ожоги", – сообщил главный следователь области.