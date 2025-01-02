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Оккупанты сбросили 11 КАБов по Запорожью: есть попадание в жилой дом

Запорожская область была под обстрелами КАБов вчера вечером

сегодня, 07:34
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Недилько Ксения

1 января около 21 часов оккупанты начали сбрасывать управляемые авиабомбы на Запорожскую область. В районе Степногорска раздавались мощные взрывы, сообщал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Оккупанты сбросили 11 КАБов по Запорожью: есть попадание в жилой дом

Иллюстративное фото

Утром начальник ОВА сообщил, что один человек погиб из-за атаки россиян по Васильевскому району .

"Враг одиннадцать раз ударил КАБами по Степногорску. Разрушен пятиэтажный дом. Погиб мужчина. Его тело спасатели достали из-под завалов", – сообщил глава военной администрации.

По его словам, поисково-спасательная операция длилась более 5 часов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупанты не отказываются от намерений начать наступательные действия на юге Украины. Москва планирует активизировать боевые действия в Запорожской области и правобережной части Херсонской. Об этом говорится в материале РБК-Украина.

По данным источников издания, готовность к наступлению на правобережье Херсонщины у россиян даже выше, чем к активизации в Запорожье. Украинские военные предполагают, что главный удар в Запорожской области может быть направлен на район Пятихаток, параллельно реке Днепр. Дополнительно возможные действия врага в районе Гуляйполя.

В Херсонской области россияне уже пытались прорваться на правый берег Днепра.

В конце ноября их диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) были отражены недалеко от Антоновского моста со стороны Олешек. По информации источников издания, решение о наступлении на Херсон уже принято. Операцию будет курировать командующий воздушно-десантными войсками РФ Михаил Теплинский. Для выполнения задач планируют привлечь до 4000 российских штурмовиков.

Оккупанты сбросили 11 КАБов по Запорожью: есть попадание в жилой дом - фото 2



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