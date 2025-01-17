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Оккупанты, расстрелявшие пленных, сами попали в плен: почему их нельзя передавать на обмен

Военный рассказал, почему призывы "убивайте их" в бою не работает

сегодня, 19:27
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Кречмаровская Наталия

Вражеские войска неоднократно распространяли видео демонстративного расстрела пленных украинских бойцов. Стало известно, что расстрелявших пленных оккупантов взяли в плен. Об этом сообщил командир взвода 24ОШБ "Айдар" с позывным "Осман" Станислав Бунятов.

Оккупанты, расстрелявшие пленных, сами попали в плен: почему их нельзя передавать на обмен

Иллюстративное фото

“В плен взяли пи**ров, которые расстреляли пленных. Если они будут переданы на обмен в общем порядке, это означает, что наша страна не признает расстрелы наших военнослужащих военным преступлением”, — написал он.

Также по поводу расстрелов и плена он объяснил, что украинцы могут сколько угодно призывать "расстреливайте их, они убивают наших воинов и вы убивайте". По словам военного, в бою это так не работает. Он объяснил, что есть много факторов, влияющих на то, берет ли боец врага в плен или нет. Среди них:

  • личное отношение к врагу

  • настроение, с которым пошел на штурм

  • потери л/с в этом бою

  • внешний вид врага

  • его поведение и манера общения

  • подразделение, в котором он служит

  • наличие ранений

“От пленных, которые расстреляли наших, после первоначального допроса, нужно было избавиться, без всяких популистических видео, медийки и соплей, война не место для слабости и излишней игры в демократию. В случае, если мы не получим от этих пи**ров большую пользу, чем от обычного пленника бедолаги, публикация этого видео — однозначное проявление слабости перед врагом и демонстрация безнаказанности их преступлений на фронте”, — пояснил Бунятов.

Что касается ситуации на фронте, то бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" на Торецком направлении взяли в плен солдата армии РФ, оказавшегося выходцем из национального меньшинства России — народа эскимосов.

"Пленный совершил экскурс в историю своих родственников, а также подробно рассказал о пренебрежительном отношении россиян к коренным народам. Россия продолжает бросать все больше и больше людей в бесконечные "мясные" штурмы, всячески поощряя и мотивируя свое население убивать украинцев", — говорится в сообщении.

Напомним, что Украина, как писал портал "Комментарии", на фронте уступает РФ.



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Источник: https://t.me/stanislav_osman
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