Оккупанты, расстрелявшие пленных, сами попали в плен: почему их нельзя передавать на обмен

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Вражеские войска неоднократно распространяли видео демонстративного расстрела пленных украинских бойцов. Стало известно, что расстрелявших пленных оккупантов взяли в плен. Об этом сообщил командир взвода 24ОШБ "Айдар" с позывным "Осман" Станислав Бунятов.
Иллюстративное фото
Также по поводу расстрелов и плена он объяснил, что украинцы могут сколько угодно призывать "расстреливайте их, они убивают наших воинов и вы убивайте". По словам военного, в бою это так не работает. Он объяснил, что есть много факторов, влияющих на то, берет ли боец врага в плен или нет. Среди них:
личное отношение к врагу
настроение, с которым пошел на штурм
потери л/с в этом бою
внешний вид врага
его поведение и манера общения
подразделение, в котором он служит
наличие ранений
Что касается ситуации на фронте, то бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" на Торецком направлении взяли в плен солдата армии РФ, оказавшегося выходцем из национального меньшинства России — народа эскимосов.
Напомним, что Украина, как писал портал "Комментарии", на фронте уступает РФ.
Новости