Оккупанты расстреляли военнопленных: где погибли бойцы

Оккупанты совершили очередной расстрел пленных — расстреляли украинских защитников на Покровском направлении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.

Фото Донецкой облпрокуратуры

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении Офиса.

Сообщается, что 10 ноября 2024 во время штурма укреплений ВСУ возле села Новодмитровка Покровского района военные РФ взяли в плен двух украинских бойцов. После этого они заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где расстреляли.

Также, по данным Офиса Генпрокурора, проверяется информация об убийстве оккупантами еще троих раненых защитников Украины на этой позиции.

"Такие действия квалифицируются как тяжкое международное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций. Досудебное расследование проводят следователи СБУ в Донецкой и Луганской областях", – уточнили в Офисе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сетью интернет распространяются отрывки интервью якобы военнопленного, рассказывающего о ситуации на поле боя. По его словам, якобы украинские командиры приказывают стрелять в спины солдат, намеренных отступить. В Центре стратегических коммуникаций и безопасности опровергнуть эту информацию, отметив, что соответствующие отрывки интервью распространяют пропагандистские ресурсы РФ.

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