Оккупанты расстреляли четырех военнопленных: где погибли украинские бойцы

Расстрелы украинских военнопленных участились. В Офисе Генерального прокурора сообщили об очередном случае расстрела, сообщает портал "Комментарии".

Фото Офиса Генпрокурора

Начато расследование факта расстрела четырех украинских военнопленных в Покровском районе. "При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — сообщают в Офисе Генпрокурора.

Отмечается, что 22 ноября 2024 года представители ВС РФ совершили наступление на позицию Вооруженных Сил Украины, расположенную вблизи с. Петровка Покровского района. Во время вражеского штурма четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины вынужденно сдались в плен. Сразу после этого оккупанты открыли по ним огонь на поражение из автоматического оружия.

"Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению”, — сообщают в Офисе Генпрокурора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что оккупанты совершили очередной расстрел пленных - расстреляли украинских защитников на Покровском направлении.

Сообщается, что 10 ноября 2024 во время штурма укреплений ВСУ возле села Новодмитровка Покровского района военные РФ взяли в плен двух украинских бойцов. После этого они заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где расстреляли.



