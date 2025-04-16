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Оккупанты расстреляли безоружного пленного военного: что известно

Оккупанты взяли в плен военных ВСУ во время штурмовых действий

сегодня, 17:22
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Кречмаровская Наталия

В Волновахском районе Донецкой области российские военные расстреляли безоружного пленного военнослужащего ВСУ.

Оккупанты расстреляли безоружного пленного военного: что известно

Военные. Иллюстративное фото

В Офисе генерального прокурора рассказали, что оккупанты совершили преступление 11 апреля 2025 года. Отмечается, что трое военнослужащих ВСУ выполняли служебно-боевые задачи на позиции недалеко от поселка Раздольное Волновахского района. Воинов ВСУ оккупанты взяли в плен во время штурмовых действий. Одного из безоружных украинских военных представители армии государства-агрессора расстреляли из автоматического оружия.

В Офисе сообщили, что начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В ходе проведения неотложных следственных и розыскных действий инсталлируются все происшествия и причастные к совершению указанного преступления лиц меж военнослужащих РФ.

"Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", — отметили в Офисе генерального прокурора.


Оккупанты расстреляли безоружного пленного военного: что известно - фото 2


Напомним, что в Главном управлении разведки рассказали о фактах отравления украинских военных. Как писал портал "Комментарии", Россия системно применяет химикаты на фронте. Оккупанты сбрасывают боеприпасы с ядовитым газом.

Отмечается, что сейчас на линии боевого столкновения, в частности, в Запорожской области в районе населенного пункта Щербаки, все чаще фиксируются случаи применения врагом боеприпасов с ядовитым газом. В ГУР сообщили, что среди защитников Украины уже есть погибшие.




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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/okupanti-rozstrilyali-bezzbroinogo-polonenogo-viiskovosluzbovcya-zsu-u-volnovaskomu-raioni-rozpocato-rozsliduvannya
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