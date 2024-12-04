Оккупанты пытаются захватить важный населенный пункт: куда бросают все силы

На фронте ведутся ожесточенные бои, захватнические войска пытаются оккупировать важные населенные пункты. На Покровском направлении, по словам лейтенанта Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс", скоро будет битва за Шевченко. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию военного в его личном ТГ-канале.

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"Обстановка на участке Шевченко — Новотроицкое очень тяжелая, *** бросают на штурмы кучи живой силы, просто массы пехоты. Группами по 5-15 человек пытаются пробираться оврагами, балками вдоль железной дороги, пролезают по труднопроходимой местности. Таким маневром пытаются обойти н.п. Шевченко, потому будут посылать еще больше живой силы, чтобы пробить коридор, обойти н.п. с перспективой взятия”, — отметил он.

Лейтенант ВСУ объяснил, что Шевченко – очень важный населенный пункт, ведь это фланг Покровска, до города из этой локации буквально несколько полей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что о ситуации на фронте и сложных направлениях на днях рассказал президент Украины Владимир Зеленский после заслушанного доклада Главкома Александра Сырского.

По словам главы страны, Кураховское и Покровское направления остаются наиболее сложными. "Благодарен каждому подразделению, которое уничтожает оккупанта и сдерживает российское продвижение", — отметил он. Есть неплохие наши оборонные результаты на Запорожском направлении. Обсудили с Главкомом действия наших подразделений в районах проведения Курской операции. Продолжаем наносить России ощутимые потери на ее территории”, — отметил Владимир Зеленский.

Подробнее о видении Зеленского путей решения проблем читайте по ссылке.