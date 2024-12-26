Оккупанты пытаются перерезать дорогу к Днепру и окружить Покровск

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Недилько Ксения
На Покровском направлении враг настойчиво начинает вбивать "клин", создавая западную "клешню" для охвата Покровской агломерации, а именно Покровска и Мирнограда. Об этом сообщил военный ВСУ с позывным "Мучной".
Фото: коллаж портала "Комментарии"
По его словам, теперь появилась еще одна важная проблема – это формирование восточной "клешни" охвата Покровска.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что россияне, вероятно, хотят взять Купянск, чтобы зайти с тыла и окружить группировку украинских бойцов, считает Александр Даниленко, начальник группы взаимодействия со СМИ бригады ГПСУ "Гарт".
Для этого оккупанты пытаются пересечь реку Волчья, чтобы зайти в город. Ситуация в Харьковском направлении сложная, но контролируемая, добавляет Даниленко.
По данным Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении враг три раза атаковал позиции наших защитников в районе Волчанска.
На Купянском направлении за сутки произошло семь атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Двуречной, Песчаной, Колесниковки и Лозовой. Противник пытается реализовать свое численное преимущество.
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