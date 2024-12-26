Оккупанты пытаются перерезать дорогу к Днепру и окружить Покровск

На Покровском направлении враг настойчиво начинает вбивать "клин", создавая западную "клешню" для охвата Покровской агломерации, а именно Покровска и Мирнограда. Об этом сообщил военный ВСУ с позывным "Мучной".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

" Именно для этого сейчас ведутся бои за Волково, что позволит выйти хрякам в Котлин и Удачное. Уже дальше опираясь на эти оба села и южнее р. Соленая, п * дары планируют перерезать дорогу к Днепру и выйти в село Гришино ", – отмечает военный.

По его словам, теперь появилась еще одна важная проблема – это формирование восточной "клешни" охвата Покровска.

"Дальше враг может нанести удар через Миролюбовку и Новоэкономическое. Уже вчера противник стал переходить через р. Казенный Торец и создавать новый плацдарм для дальнейших, штурмовых действий. Уже потом п* дары планируют как всегда, перерезать все логистические пути для этих городов и начать штурмы , которые состоятся совсем скоро! " – пишет военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что россияне, вероятно, хотят взять Купянск, чтобы зайти с тыла и окружить группировку украинских бойцов, считает Александр Даниленко, начальник группы взаимодействия со СМИ бригады ГПСУ "Гарт".

Для этого оккупанты пытаются пересечь реку Волчья, чтобы зайти в город. Ситуация в Харьковском направлении сложная, но контролируемая, добавляет Даниленко.

По данным Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении враг три раза атаковал позиции наших защитников в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло семь атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Двуречной, Песчаной, Колесниковки и Лозовой. Противник пытается реализовать свое численное преимущество.