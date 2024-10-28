Оккупанты пытаются форсировать реку Оскол и бьют некачественными снарядами из КНДР

27 октября российские войска продолжили наступательные действия на севере Харьковской области, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Иллюстративное фото

26 и 27 октября российские войска продолжали наступать к северо-востоку от города Харьков близ Волчанска и Старицы (юго-западнее Волчанска). Представитель Харьковской группировки войск Украины полковник Евгений Романов заявил, что 60 процентов артиллерийских боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм, которыми российские войска обстреливают на харьковском направлении, происходят из Северной Кореи. Романов заявил, что северокорейские снаряды некачественные, не поражают цель и не взрываются в нужный момент. Романов также отметил, что российские военные могут доставлять предоставленные Ираном боеприпасы российским силам в этом районе.

Сообщается, что в Харьковской области работают операторы беспилотников 16-й бригады спецназа РФ (ГРУ Генштаба РФ).

27 октября российские войска продолжали операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. На видео с геолокацией, опубликованном 26 октября, видно, как украинские войска успешно отражают российский механизированный штурм размером во взвод к северо-востоку от Торского (к западу от Кременной).

Пропагандистский военкор утверждал, что неизвестные подразделения российского спецназа действуют вблизи Сеньково (южнее Купянска на западном берегу реки Оскол), хотя ISW не наблюдал ни одного визуального или независимого подтверждения того, что российские силы пересекли реку Оскол.

Также российские блогеры утверждали, что оккупанты продвинулись в пределах Первомайского (к западу от Сватово) и к северным окрестностям Тернов (к западу от Кременной).

Командир украинского батальона, действовавший на купянском направлении, заявил, что российские войска усиливают планирующие бомбовые удары по Купянску и восточному (левому) берегу реки Оскол, пытаясь закрепиться на левом берегу реки Оскол и штурмовать Купянск-Узловой (южнее Купянска).