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Оккупанты пытались форсировать Днепр

Вражеская армия пытается пересечь Днепр и закрепиться на островах Херсона

сегодня, 15:12
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Автор:
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Недилько Ксения

Всю ночь оккупанты пытались форсировать Днепр и залезть на позиции на острова на Херсонском направлении. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет боец Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Оккупанты пытались форсировать Днепр

Иллюстративное фото

"Буквально за полчаса ребята утопили 2 лодки и десяток п*даров. Некоторые топились, как мыши в бочке, специально не добивали, чтобы насладиться данным процессом ", – пишет военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские захватчики распространили слухи о захвате населенного пункта Велетенское, который находится на правом берегу реки Днепр в Херсонской области.

Офицер ВСУ с позывным "Алекс" заверил, что сообщения противника не соответствуют действительности. По его словам, украинская армия массово уничтожает оккупантов, которые высаживаются на островах в устье Днепра.

"Россияне откровенно врут, что взяли село Велетенское на правом берегу Днепра на Херсонщине. На самом деле в последнее время им удается лишь активно гибнуть на островах, потому что острова на Днепре — это последнее, что россияне видят перед смертью. Убитых россиян на остовах валяется немало", — рассказал войск.

Также "Комментарии" писали, что председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в очередной раз сделал громкое заявление о возможном размещении международного военного контингента в Днепропетровской области, но только при условии, что он вообще будет в Украине.

По его словам, Днепропетровская область с 2014 года была и является главным военным, гуманитарным и образовательным хабом.

"Вероятно, в случае "заморозки" войны именно здесь может быть размещен международный военный контингент. Если он вообще будет в Украине. С одной стороны, это открывает возможности для развития региона и привлечения инвестиций. С другой – враг находится в 5-7 километрах от границ области. К сожалению, Россия не исчезнет, надо быть реалистами. Именно военная, безопасность ситуация определяет развитие нашего региона", — отметил глава облсовета.



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