Оккупанты прячут военную технику, прикрываясь курсантами (ФОТО)

Новая военная база среди гражданского квартала в оккупированном Мариуполе. Размещение военной техники показал советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

Техника оккупантов в Мариуполе

"Теперь соединена с полицейской академией российского образца. Мало самих оккупантов и теперь еще военную технику паркуют, прикрываясь курсантами.

Сложная для нравственной оценки история. Поэтому, просто фиксируем факт и надеемся на недолгое ее существование", – пишет Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как оккупанты перебрасывают технику и живую силу, пополняя важные направления.

Перемещение военной техники фиксируют агенты движения сопротивления. Из Бердянского направления в сторону Волновахи фиксируются численные активные движения по малым автомобильным колоннам по 4-6 единиц грузовиков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко, публикующего кадры Мариупольского сопротивления.

Перемещение военной техники в виде гусеничной или колесной бронетехники на минимальном уровне по сравнению с октябрем и ноябрем. Замедлилось, но не исчезло перемещение со стороны России через Новоазовск и дальше через Мариуполь. Здесь двигаются группами по два-три грузовика, преимущественно живая сила. Маркировка "V". Пытаются максимально укреплять Кураховский и Времеевский отрезки. "О северокорейских инструкторах. Более двух недель не фиксируем их присутствие по всему оккупированному Приазовью", — отмечает Андрющенко.

Также портал "Комментарии" писал, как агенты "АТЕШ" зафиксировали и отследили перемещение колонны военной техники, которая двигалась по трассе на север Крыма.

Вероятно, колонна следует в сторону временно оккупированной Запорожской области, где оккупанты ведут активные наступательные действия и планируют усиливать их. В составе колонны было замечено множество бронированной техники, включая танки, БМП и БТР, а также военные тягачи и грузовики.