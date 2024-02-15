"Оккупанты прут со всех сторон": 3-я ОШБр рассказала о боях в Авдеевке

В городе Авдеевка Донецкой области продолжаются в разы более тяжелые бои, чем были в Бахмуте даже в самые тяжелые моменты войны, рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Враг продолжает атаковать Авдеевку. Фото из открытых источников

14 февраля стало известно, что 3-я ОШБр была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки.

По словам Максима Жорина, в Авдеевке 3-я Отдельная штурмовая бригада выполняет боевые задания в условиях, которые бойцам даже сложно было представить.

Он рассказал, что противостояние в городе ведется не просто с превосходящими силами противника, а все гораздо сложнее – "врага огромное количество, прут со всех сторон".

"Бои в Авдеевке в разы адские, чем самые горячие битвы этой фазы войны, которые были в Бахмуте", — сообщил офицер ВСУ.

Максим Жорин добавил, что при наличии возможностей в дальнейшем будет информировать о ситуации в городе.

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