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Оккупанты проводят рейды и изымают спутниковое оборудование: зачем это делают

Оккупанты на ВОТ проводят зачистку информационного поля

сегодня, 16:26
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Кречмаровская Наталия

На временно оккупированных территориях захватчики отнимают возможность у населения получать правдивую информацию – россияне продолжают принимать меры по зачистке информационного поля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра национального сопротивления.

Оккупанты проводят рейды и изымают спутниковое оборудование: зачем это делают

Фото Центра национального сопротивления

“На временно оккупированных территориях враг провел рейды по изъятию “нелицензионного телевизионного оборудования” у местных жителей. Речь идет о спутниковом оборудовании. Россияне изымают его, чтобы люди устанавливали оборудование “русский мир”, — сообщают в Центре.

По информации Центра, такое оборудование выдают бесплатно, "ведь никто платить за это не будет, и имеет доступ к более 20 рупоров кремлевской лжи".

В Центре отмечают, что такая практика является частью информационной доктрины кремля, которая "предусматривает изоляцию населения от альтернативной информации и максимальный охват кремлевской ложью".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцам на оккупированных территориях угрожают оставить их без отопления - захватчики приняли нормативные документы, согласно которым получить коммунальную услугу смогут те, кто согласится получить гражданство РФ.

В соответствии с нормами, введенными оккупационными властями, чтобы получать услугу, нужно перезаключить договор с поставщиками тепла. Чтобы оформить новые документы, нужно переоформить право собственности на квартиру в соответствии с законами оккупанта, а также иметь паспорт РФ. Таким образом, фактически тепло можно получить только при наличии российского гражданства.




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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-provely-rejd-z-vyluchennya-televizijnogo-obladnannya-u-meshkantsiv-tot/
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