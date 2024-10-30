Оккупанты проводят рейды и изымают спутниковое оборудование: зачем это делают

На временно оккупированных территориях захватчики отнимают возможность у населения получать правдивую информацию – россияне продолжают принимать меры по зачистке информационного поля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра национального сопротивления.



Фото Центра национального сопротивления

“На временно оккупированных территориях враг провел рейды по изъятию “нелицензионного телевизионного оборудования” у местных жителей. Речь идет о спутниковом оборудовании. Россияне изымают его, чтобы люди устанавливали оборудование “русский мир”, — сообщают в Центре.

По информации Центра, такое оборудование выдают бесплатно, "ведь никто платить за это не будет, и имеет доступ к более 20 рупоров кремлевской лжи".

В Центре отмечают, что такая практика является частью информационной доктрины кремля, которая "предусматривает изоляцию населения от альтернативной информации и максимальный охват кремлевской ложью".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцам на оккупированных территориях угрожают оставить их без отопления - захватчики приняли нормативные документы, согласно которым получить коммунальную услугу смогут те, кто согласится получить гражданство РФ.

В соответствии с нормами, введенными оккупационными властями, чтобы получать услугу, нужно перезаключить договор с поставщиками тепла. Чтобы оформить новые документы, нужно переоформить право собственности на квартиру в соответствии с законами оккупанта, а также иметь паспорт РФ. Таким образом, фактически тепло можно получить только при наличии российского гражданства.



