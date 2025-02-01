Оккупанты провели ротацию: как изменилась тактика врага на фронте

Ситуация на фронте сложная, противник пытается прорвать украинскую оборону. Военные рассказали, что происходит на одном из самых горячих направлений линии боевого столкновения – Покровском.

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Оккупанты провели ротацию на Покровском направлении. Об этом сообщил лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс". По его словам, свежие подразделения врага зашли в направлении Новоезаветовки, Надеевки, Нововасиловки, Успеновки.

“Это очень хорошо видно по тому, как они работают, потому что начали ходить по 6-10 человек. Ходят с антитепловизионными накидками, они не помогают, но по поведению личный состав очень уверен в том, что они помогают им укрыться от наших средств наблюдения. Они там прямо среди полей ложатся, накрываются и думают, что они не видны”, — рассказал военный.

По словам защитника, оккупанты терпят очень большие потери, а успеха никакого вообще нет.

Военный Кирилл Сазонов рассказал, что по Покровску принципиальных изменений нет.

“Направление главного удара, то есть основное сосредоточение сил – юг и юго-запад. Попытки штурма – традиционно небольшие группы. Удачи не имеют, селидовский вариант с “просачиванием” не срабатывает. Так что пытаются обходить, пробиваясь к дороге на Павлоград. Темпы – меньше километра в сутки с боями и большими потерями”, — отметил военный.

Сазонов также уточнил, что оккупанты продолжают прорываться к трассе на Бахмут, но за это время "прошли пару сотен метров и снова забуксовали".

“Пока штурмы на этом направлении, как и попытки пробиваться в Мирноград в лоб, не дают результатов… Просто глядя на карту, очевидно, что без прорыва на северо-востоке от основной агломерации никак. Вот хватит ли резервов для такого наступления? Скорее всего, не хватит. По этой же причине и не лезут в большой лобовой штурм”, – отметил защитник.

Напомним, что народная депутат Марьяна Безуглая, как писал портал "Комментарии", рассказывала о ситуации на фронте.



