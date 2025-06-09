Оккупанты просто издеваются: на родине Януковича вспыхнули протесты

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Кречмаровская Наталия
На оккупированной территории ситуации ухудшается – захватчики фактически привели к гуманитарной катастрофе на захваченных землях. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что происходит на временно оккупированной территории Донецкой области.
Оккупанты. Фото портал "Комментарии"
По данным аналитиков, оккупанты вместо вещей первой необходимости предлагают жителям только пропаганду, а между тем гуманитарный кризис усугубляется.
Отмечается, что в оккупированном Енакиево (откуда родом беглый президент Виктор Янукович) полностью прекращена подача воды в некоторые густонаселенные районы города. Причина – истощение водохранилища. В местном водоканале предупредили, что не могут обслуживать эти районы. Пытаются решить проблему водоснабжения подвозом воды автоцистернами, однако это выполняется нерегулярно или совсем не выполняется.
Вместо того, чтобы решать проблемы людей, оккупанты "предоставляют" только пропаганду — кичатся, что развернули в городе российский флаг площадью 1,5 тыс. кв. м, а также запускают вещание прокремлевского радио Sputnik.
В Центре противодействия дезинформации отметили, что нет водоснабжения во многих оккупированных населенных пунктах.
Напомним: портал "Комментарии" писал, Кремль уже не может удержать ситуацию.
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