Оккупанты просто издеваются: на родине Януковича вспыхнули протесты

На оккупированной территории ситуации ухудшается – захватчики фактически привели к гуманитарной катастрофе на захваченных землях. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что происходит на временно оккупированной территории Донецкой области.

Оккупанты. Фото портал "Комментарии"

По данным аналитиков, оккупанты вместо вещей первой необходимости предлагают жителям только пропаганду, а между тем гуманитарный кризис усугубляется.

Отмечается, что в оккупированном Енакиево (откуда родом беглый президент Виктор Янукович) полностью прекращена подача воды в некоторые густонаселенные районы города. Причина – истощение водохранилища. В местном водоканале предупредили, что не могут обслуживать эти районы. Пытаются решить проблему водоснабжения подвозом воды автоцистернами, однако это выполняется нерегулярно или совсем не выполняется.

"Ситуация дошла до того, что жители вышли на акцию протеста. В ответ гауляйтер оккупированной Донбасса Денис Пушилин ограничился традиционным перекладыванием вины на местных чиновников, не предложив ни одного решения", — сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Вместо того, чтобы решать проблемы людей, оккупанты "предоставляют" только пропаганду — кичатся, что развернули в городе российский флаг площадью 1,5 тыс. кв. м, а также запускают вещание прокремлевского радио Sputnik.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что нет водоснабжения во многих оккупированных населенных пунктах.

"Подобные проблемы и в Донецке, Мариуполе, Макеевке и др. Эта ситуация наглядно иллюстрирует истинную суть так называемого "русского мира" — оккупанты прикрывают пропагандой свое безразличие к судьбе жителей ВОТ, россиян волнуют только ресурсы и территории", — отметили в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, Кремль уже не может удержать ситуацию.



