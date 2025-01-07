Оккупанты прорвали фронт: где продвигается враг

Ситуация на линии боевого столкновения остается сложной. Вражеские войска, по данным Генерального штаба ВС Украины, сосредоточили усилия на Покровском, Кураховском направлениях и в Курской области — всего с начала суток на фронте произошло 128 боестолкновений.

Фото портал "Комментарии"

При этом оккупантам удалось прорвать оборону. Об этом сообщил командир взвода 24ОШБ "Айдар", позывной "Осман" Станислав Бутянов.

"Пи**ры смогли прорвать нашу оборону на Лиманском направлении, продвигаются к н.п. Колодец от Ивановки, ситуация сложная", — сообщил он.

В Генштабе информации о прорыве фронта нет.

“Агрессор также увеличил количество атак до девяти на Лиманском направлении. Атаковал вблизи населенных пунктов Новосергеевка, Надежда, Первомайское, Чернещина, Макеевка, Заречное, Ивановка и Терны. Три боестолкновения сейчас продолжаются”, — говорится в сообщении с 16.00.

В других направлениях ситуация несколько лучше. Лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" рассказал , что на Волчанском направлении у н.п. Тихое украинское бойцы отбили атаку противника. Он сообщил, что ребята минули танк, БМП и около 30 окупантов.

Напомним, что военные, как писал портал "Комментарии", недовольны мобилизацией и критикуют работников ТЦК и то, что они посылают в части "неликвид".

Комроты 78-го полка Сергей Огородник на своей странице в Facebook обратился в ТЦК и подверг резкой критике мобилизацию. Он рассказал, что работники ТЦК в части направляют "явный неликвид, который со старта "300" и геморрой для части, который ни дня воевать не будет, но прокрутится в системе ВСУ, получит форму, зарплату, и тупо в лучшем случае... спишется на законных основаниях, о которых ты должен был расспросить сразу и не допускать мобилизации такого фрукта”.