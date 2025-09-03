"Оккупанты продвинулись вглубь Купянска": что происходит на самом деле

Очередной фейк распространяют пропагандисты – заявляют, будто русские войска продвинулись вглубь Купянска. В Центре противодействия дезинформации заявили, что данная информация не соответствует действительности.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

"По сообщению 10-го армейского корпуса ВСУ, враг для своих пропагандистских целей распространял в сети видео о передвижении и развертывании российского флага в населенных пунктах на операционном направлении. Делали это для того, чтобы показать, что российская армия имеет там успехи. Украинские защитники уничтожили единичных штурмовиков врага, зашедших в город с триколором”, — сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что главком Александр Сырский в конце августа сообщал о положительных тенденциях и фронте. Военные рассказали, что происходит в Сумской области в начале сентября.

Мэр Геническа Станислав Бунятов отметил, что на Сумском направлении враг немного притих в пехотной работе, но "двоечки" периодически все же пытаются шевелиться". Держим на контроле, расслабиться не даем, отметил военный. По его словам, нужно улучшать линии обороны: над окопами в тылу почти нет сеточного перекрытия против FPV. Военный отметил, что дороги начали затягивать сетками, но работы еще много. При этом сообщил, что оккупанты, в свою очередь, в тылу роют километровые рвы и перекрывают их.

Также, по словам военного, по энергетическим объектам прифронтовых городов по очереди регулярно прилетают "шахеды", создавая предпосылки для энергетического кризиса зимой. Поэтому, отметил он, может быть тяжеловато.