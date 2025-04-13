Оккупанты продвигаются у границы: где произошел прорыв

Российская армия недавно продвинулась в Сумской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Геолокационные кадры, опубликованные 11 апреля, показывают, что российские силы незначительно продвинулись к западу от Журавки (к северу от города Сумы вблизи международной границы).

"12 апреля российские военкоры заявили, что российские войска продвинулись в северной и восточной Локне (юго-восточнее Журавки). Офицер украинской бригады, действовавшей на сумском направлении, 12 апреля сообщил, что небольшие российские диверсионно-разведывательные группы продолжают работу по выявлению слабых мест на рубежах украинской обороны в районе границы Сумской области, но украинские силы дают отпор российским группам. Украинский офицер заявил, что у российских войск не хватает живой силы для проведения наступательной операции по захвату города Сумы", – отмечают в ISW.

Отмечается, что операторы беспилотных летательных аппаратов Росгвардии продолжают работать в Сумской области .

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сразу четыре штурмовые группы противника одновременно начали атаку на западе Донецкой области, но потерпели сокрушительное поражение, не добравшись до украинских позиций. Об этом говорится в материале Forbes.

Авторы публикации отмечают, что после захвата Курахово, как стратегически важного населенного пункта, были ожидания, что россияне продолжат свое продвижение вглубь территории Украины, но из-за нехватки живой силы и нехватки бронетехники им пришлось остановиться. И вот сейчас, через 4 месяца, российское командование приказало снова начинать наступление, но и сейчас оно не увенчалось успехом для противника.