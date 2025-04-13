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Оккупанты продвигаются у границы: где произошел прорыв

Враг продвигается на Сумщине: где удается оккупировать территории

сегодня, 07:00
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Недилько Ксения

Российская армия недавно продвинулась в Сумской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Оккупанты продвигаются у границы: где произошел прорыв

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Геолокационные кадры, опубликованные 11 апреля, показывают, что российские силы незначительно продвинулись к западу от Журавки (к северу от города Сумы вблизи международной границы).

"12 апреля российские военкоры заявили, что российские войска продвинулись в северной и восточной Локне (юго-восточнее Журавки).

Офицер украинской бригады, действовавшей на сумском направлении, 12 апреля сообщил, что небольшие российские диверсионно-разведывательные группы продолжают работу по выявлению слабых мест на рубежах украинской обороны в районе границы Сумской области, но украинские силы дают отпор российским группам. Украинский офицер заявил, что у российских войск не хватает живой силы для проведения наступательной операции по захвату города Сумы", – отмечают в ISW.

Отмечается, что операторы беспилотных летательных аппаратов Росгвардии продолжают работать в Сумской области .

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сразу четыре штурмовые группы противника одновременно начали атаку на западе Донецкой области, но потерпели сокрушительное поражение, не добравшись до украинских позиций. Об этом говорится в материале Forbes.

Авторы публикации отмечают, что после захвата Курахово, как стратегически важного населенного пункта, были ожидания, что россияне продолжат свое продвижение вглубь территории Украины, но из-за нехватки живой силы и нехватки бронетехники им пришлось остановиться. И вот сейчас, через 4 месяца, российское командование приказало снова начинать наступление, но и сейчас оно не увенчалось успехом для противника.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-12-2025
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