Оккупанты продвигаются рекордными темпами: сколько территории захватили в ноябре

Вражеские войска в ноябре значительно увеличили темпы продвижения по территории Украины — захватили рекордное количество квадратных километров за 2024 год. Инфографику темпов оккупации представили на платформе UA War Infographics, сообщает портал "Комментарии".

Фото портал "Комментарии"

“Рекордная скорость оккупации территории: за ноябрь 2024 года Россия захватила почти в пять раз больше, чем за весь 2023 год. В первую очередь из-за нехватки ресурсов у Украины и использования новой тактики”, — говорится в сообщении.









Что касается средств продвижения, то в последние месяцы РФ начали активно продвигаться на поле боя. Оккупанты сменили тактику штурмов — массово используют баги и мотоциклы.

Всего на ноябрь 2024 оккупировано 702,1 кв. км украинской территории. За весь 2023 год этот показатель составил 148,6 кв. км.

Напомним, что Вооруженные силы Украины продолжают удерживать позиции в Курской области. В прошлую пятницу утром враг активизировался и пытался провести штурмы.

Сегодня утром *** возобновили штурмовые действия на одном из направлений КуНР, применяли БТРы, баги и двуногих. Пользуясь плохой погодой, надеялись на глубокий прорыв нашей обороны. Несмотря на все, наши пилоты очень эффективно работают и уничтожают ***. Конечно, под таким давлением продвижение есть, но они далеки от призрачной реальности, которую нарисовало себе их командование”, — сообщил военнослужащий.

Что происходит в Курской области, подробнее читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что организацию и выполнение операции в Курской области высоко оценил американский генерал.