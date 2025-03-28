Оккупанты продвигаются на Сумщине у границы – ISW

Геолокационные кадры, опубликованные 27 марта, показывают, что подразделения российских 51-го и 137-го воздушно-десантных (ВДВ) полков (оба 106-й дивизии ВДВ) недавно захватили Гоголевку Курской области (к западу от Суджи) и пограничный контрольно-промежуточный межгосударственный границы. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 25 марта, показывают, что российские войска недавно продвинулись в северо-восточную Басовку Сумской области (к северо-востоку от города Сумы). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Российские источники утверждали, что россияне продвигались юго-западнее Гоголевки (юго-западнее Суджи), в северное Гуево (южнее Суджи) и в направлении Олешни (юго-западнее Суджи). Российский военкор заявил, что оккупанты захватили позиции у Владимировки (к северу от города Сумы).

Российские военкоры утверждали, что украинские войска сохраняют позиции в Олешне и Горнале (юго-западнее Гуева) и что бои продолжаются в Курской области близ Гоголевки и Олешни и на севере Сумской области к северу от города Сумы близ Владимировки и Веселовки и к северо-востоку от города Сумы близ Журавки. Российские военкоры утверждали, что украинские силы контратаковали с Гуевым.

26 марта украинский Генштаб сообщил, что недавно украинские войска уничтожили командный пункт российского батальона 9-го мотострелкового полка (18-я мотострелковая дивизия 11-го армейского корпуса (АК) Ленинградского военного округа (ЛВО)) вблизи Выкоровки и Успеновки (на запад от Успеновки). В Генштабе Украины сообщили, что в результате удара погибли командир 1-го батальона 9-го мотострелкового полка и другой неустановленный личный состав батальона.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что россияне готовят новое наступление в Харьковской, Сумской и Запорожье, отметил Зеленский со ссылкой на данные разведки.