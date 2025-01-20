Оккупанты продвигаются на Курщине: где имеют успехи

Российские войска недавно продвинулись к югу от Суджи на фоне продолжающихся действий в северо-западной части украинского выступа в Курской области 19 января. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Геолокационные кадры, опубликованные 18 января, показывают, что российские войска недавно продвинулись в восточную Куриловку (южнее Суджи). Российский военкор утверждал, что русские войска продвинулись вблизи Викторовки (к северо-западу от Суджи). Другой российский пропагандист утверждал, что российские силы, действующие северо-западнее Суджи, перегруппировываются возле Старой и Новой Сорочины и атакуют вблизи Николаева и Викторовки.

Российские военкоры утверждали, что украинские войска проводили боевую разведку у Малой Локни и Выкотровки (оба к северо-западу от Суджи).

Сообщается, что подразделения российского 56-го воздушно-десантного (ВДВ) полка (7-я дивизия ВДВ) действуют возле Новоивановки (северо-западнее Суджи); в Бердине (северо-восточнее Суджи) действуют подразделения чеченского отряда спецназа "Каштан"; а подразделения 83-й и 11-й бригад ВДВ и 40-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот Восточного военного округа (СВО)), как сообщается, действуют в других неопределенных районах Курской области.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские войска недавно продвинулись вдоль российско-украинской международной границы северо-восточнее Купянска на фоне продолжения наступательных операций на купянском направлении 19 января. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны (ISW).

Генштаб Украины признал недавние заявления, что российские войска атаковали вблизи Строевки (к северо-востоку от Купянска вдоль российско-украинской международной границы), указывая на то, что утверждение российского военнослужащего о том, что российские войска продвинулись к северу от Тополей (на южный восток от здания) является точным.