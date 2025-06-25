Оккупанты продвигаются на границе: что известно

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 24 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно незначительно продвинулись северо-западнее Андреевки (к северу от города Сумы) на северо-слобожанском направлении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Российский военкор утверждал, что русские войска продвинулись к западу от Андреевки и к югу Яблоновки (к северо-востоку от города Сумы).

Отмечается, что оккупанты провели наступательные операции к северо-востоку от города Сумы вблизи Юнаковки. Российский военкор утверждал, что украинские войска контратаковали в неустановленных районах Сумского направления.

Российский военкор утверждал, что Андреевка является "спорной" серой зоной. Другой пропагандист утверждал, что личный состав 83-й отдельной воздушно-десантной бригады России заявил, что российские войска на Сумском направлении используют вездеходы с прицепами для транспортировки запасов, боеприпасов и топлива к позициям на передовой.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинские войска освободили село на Сумском направлении в середине июня 2025 года. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 20 и 23 июня, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись к северу от Кондратовки (к северу от города Сумы) и освободили Андреевку (к северу от города Сумы).

"Президент Украины Владимир Зеленский 14 июня сообщил, что украинские войска уволили Андреевку, а российский военкор 21 июня признал, что российские войска вышли из населенного пункта. Также российский военкор 23 июня заявил, что подразделения российской 155-й бригады морской пехоты3 действовавшие в Андреевке мотострелковой бригады (2-я общевойсковая армия, Центральный военный округ), но подразделения морской пехоты были вынуждены вывести их из населенного пункта", – отмечают в ISW .