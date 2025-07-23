Диверсионно-разведывательные группы окупантов продолжают штурмовать Покровск. Сейчас в город вошла российская ДРГ, а Силы обороны прилагают усилия, чтобы ее найти. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.

Оккупанты продолжают заходить в Покровск: Силы обороны ищут ДРГ в городе

По его словам, информация о российской диверсионно-разведывательной группе, которой удалось добраться до окрестностей Покровска, является правдивой. В настоящее время Силы обороны и ряд спецподразделений работают над тем, чтобы найти оккупантов и обезвредить их в полном объеме.

Сейчас в окруженном боями городе до сих пор остаются 1380 человек, а в его громаде – 2,7 тысячи. Завезти для них гуманитарную помощь почти невозможно, говорит Филашкин. В Покровске не работают практически все магазины.

Россияне продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру населенного пункта, а еще контролировать подъездные пути дронами на оптоволокне.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что аналитики проекта DeepState заявляли, что захватчики проникли в Покровск еще несколько дней назад. Они воспользовались тем, что "у одной из бригад закончилась пехота, а также непроверенным представлением ситуации на местах". Также о мероприятии вражеских ДРГ сообщал и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.