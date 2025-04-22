Оккупанты продолжают прорывать границу: где пытаются создать плацдарм

21 апреля представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что российские диверсионно-разведывательные группы численностью около 15 человек пытаются продвинуться через международную границу в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Карта боевых действий Генштаба ВСУ

Демченко заявил, что российские силы атакуют вблизи Басовки, Новенькое и Журавки (все северо-восточнее города Сумы) и что российские силы время от времени используют вездеходы (квадроциклы), чтобы продвигаться как можно быстрее и глубже, чтобы обеспечить плацдарм, ожидая подкрепления.

21 апреля российский военкор заявил, что российские войска продолжают атаковать неопределенные районы Сумской области.

21 апреля спикер украинского пограничного подразделения сообщил, что 20 апреля российские войска нарушили перемирие, нанеся удар с беспилотников по Семеновке (к северо-западу от города Сумы).

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские государственные СМИ ужесточили призывы оккупационного главы Херсонской области Владимира Сальдо к дополнительным территориальным уступкам со стороны Украины в тех областях, на которые Россия еще официально не претендовала. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

21 апреля Сальдо заявил агентству ТАСС в Кремле, что "возвращение" западного (правого) берега Днепра является "принципиально важным" и "абсолютным приоритетом" для России. Сальдо утверждал, что украинские силы будут продолжать пытаться использовать восточный (левый) берег реки как "рычаг давления" на Россию и что присутствие украинских сил на западном берегу препятствует восстановлению судоходства по реке. Сальдо подытожил, что "участок [Днепра], который проходит через Херсонскую, Запорожскую и Днепропетровскую области, должен быть полностью под контролем [России]", чтобы гарантировать развитие инфраструктуры, "связанной с рекой".