Оккупанты продолжают наступление на Харьковщине: где заявляют об успехах

15 апреля российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на севере Харьковской области, но не продвигались. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны ( ISW ).

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В ОСУВ "Хортица" 15 апреля сообщило, что за последние три дня украинские войска уничтожили три БТР, БМП и термобарическую артиллерийскую систему ТОС-1А вблизи Волчанска (к северо-востоку от Харькова). Хортицкая группа войск сообщила, что российские войска пытаются улучшить свои тактические позиции в спорной "серой зоне" вблизи Сотницкого Казачка (к северо-западу от города Харьков вблизи международной границы).

15 апреля русские войска продолжали наступление на Купянском направлении, но не подтвердили наступление.

Российский военкор утверждал, что русские войска продвинулись восточнее Петропавловки (восточнее Купянска).

Также российские пропагандисты утверждали, что российские войска продвинулись вблизи Макеевки и Грековки (оба к юго-востоку от Боровой).

14 и 15 апреля русские войска наступали северо-восточнее Боровой возле Загрызового и Новой Кругляковки, восточнее Боровой возле Надежды и юго-восточнее Боровой возле Грековки и в направлении Ольговки.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские войска 14 апреля продолжали наступательные действия на Сумском направлении, но подтвержденного продвижения не совершили. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет аналитиков Института изучения войны ( ISW ).

15 апреля российский военкор призвал мирных жителей эвакуироваться из города Сумы, поскольку он становится прифронтовым городом и утверждал, что российские войска усилят удары по городу Сумы, поскольку российские войска продолжают наступление в Сумской области.