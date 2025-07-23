На временно оккупированных территориях российские ученые официально заявили о почти полном исчезновении тельца — ключевого вида рыбы для экосистемы Азовского моря. Об этом сообщил подконтрольный РФ Институт биологии южных морей, передают российские СМИ.

В Азовском море почти не осталось бычка

По словам представителей учреждения, бычок почти исчез из прибрежной зоны Азовского моря. Основные причины — чрезмерный промысловый лов и резкое ухудшение экологического состояния водоема. Известно, что только в 2024 году российские рыбаки выловили более 11 тысяч тонн рыбы, значительную часть которых составлял именно бычок. В то же время Росрыбагентство активно расширяло районы промысла, в частности, в северном Приазовье, близ Мариуполя.

Кроме неконтролируемого отлова, значительную роль в исчезновении бычка играет экологическое загрязнение. На временно оккупированных прибрежных территориях не раз фиксировали массовую гибель рыбы. Эксперты указывают на высокий уровень фосфатов и ртути в воде, а также накапливающихся нефтепродуктов вследствие ливневых и дренажных стоков. К загрязнению приводят сбросы хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод в прибрежные реки.

Российские специалисты фактически признают, что оккупационная деятельность уничтожает природные ресурсы региона. Бесконтрольный промысел и техногенное загрязнение повлекли за собой критическое снижение популяции бычка, имеющего далеко идущие последствия.

Бычок – не просто промысловая рыба, а важный элемент морской пищевой цепи. Его исчезновение может привести к масштабным изменениям в биосфере Азовского моря, в том числе к сокращению численности питающихся им хищных видов, а также к изменению структуры всей экосистемы.

Таким образом, оккупационная политика РФ не только разрушает инфраструктуру, но и наносит необратимый ущерб окружающей среде.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что США уничтожат контрацептивы на $10 миллионов, вместо того чтобы передать их бедным странам — политическое решение Трампа бьет по гуманитарной помощи.